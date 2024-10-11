Великобритания рассматривает возможность отправки группы военных инструкторов на Украину, которые бы обучали новобранцев в рядах ВСУ. Об этом пишет The Times со ссылкой на британские и украинские источники.

По данным издания, небольшие группы британских инструкторов могут отправиться на запад Украины. Как отмечают собеседники издания, такой подход может удешевить и ускорить обучение, а также решить некоторые вопросы логистики, возникающие при отправке украинских военных в Великобританию.

«[На Украине] мы могли бы делать это быстрее, и это происходило бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных местах, где риск был бы гораздо ниже», — поделился источник в британских военных кругах.

Украинский военный источник заявил, что решение об отправке военных на Украину пошлет «мощный военно-политический сигнал» России и другим странам, а также ознаменует «фактическое» развертывание военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях в качестве «сильного сдерживающего фактора».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 10 октября, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По данным газеты The Independent, Зеленский не убедил премьера Британии разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.

По словам пресс-секретаря британского премьера, Великобритания считает, что Украина имеет право «при определенных обстоятельствах» наносить удары по целям в России, однако позиция Лондона насчет использования Storm Shadow остается неизменной.

Президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение наносить дальние удары по России западным оружием выведет конфликт на новый уровень и «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине».