Высокопоставленные украинские чиновники все больше обеспокоены «растущей зависимостью» президента Украины Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны, правоохранительных органах, военной и дипломатической сферах. По версии собеседников издания, именно Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Times утверждает, что с начала боевых действий на Украине Ермак по своим полномочиям превзошел всех украинских должностных лиц за исключением Зеленского. Главу офиса президента обвиняют в «наращивании личной власти и узурпации демократических процессов». Некоторые собеседники издания в интервью охарактеризовали Ермака как «фактического главу государства» или «вице-президента Украины».

Ермак якобы полностью контролирует доступ к Зеленскому, говорят дипломатические источники газеты. В частности, по их утверждению, послам стран G7, которые хотели встретиться с президентом Украины, вместо этого якобы пришлось встречаться с главой его офиса.

В администрации президента Украины подобную критику называют «пропагандистскими нападками» и объясняют, что Ермак вынуждено встречается с представителями G7, поскольку сам Зеленский в это время находится за пределами страны или занят более срочными делами.

Кроме того, администрация связывает претензии в адрес Ермака с его «прямым, но эффективным стилем управления».

«На этой работе трудно оставаться друзьями со всеми. Но президент Зеленский — тот, кто принимает все ключевые решения», — сказал Times представитель офиса украинского лидера.

Военные чиновники в свою очередь считают Ермака причастным к отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет газета. Ермак, по их словам, считал генерала своим конкурентом, поэтому отдалил его от Зеленского.

8 февраля Владимир Зеленский заявил об обновлении военного руководства и снял Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками. В марте Залужного назначили послом Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД.

Пресс-секретарь офиса украинского президента заявила Times, что «люди военной форме редко бывают довольны политическими решениями», а новое назначение Залужного свидетельствует о высоком уровне доверия.

Она добавила, что все действия администрации президента во время военного положения регулируются специальными протоколами безопасности. Ермак находится в штабе главнокомандующего и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) в соответствии со своими конституционными полномочиями, заявила представитель офиса Зеленского.

Украинские чиновники также обвиняют Ермака в увольнении Александра Кубракова с поста вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет The Times. Как отмечает издание, это произошло после заявлений Кубракова о попытках подкупа со стороны депутатов из партии Зеленского. The Times подчеркивает, что и Залужный, и Кубраков пользовались большим уважением за «честность, компетентность и независимость».

Верховная Рада проголосовала за отставку Кубракова в начале мая. Депутат Ярослав Железняк сообщал в своем телеграм-канале, что это решение поддержали 272 парламентария. Сам Кубраков писал в Facebook*, что его не пригласили на заседание, а руководство фракции «Слуга народа» и глава правительства Денис Шмыгаль не обсуждали с ним постановление о его увольнении.

На Украине усиливаются опасения, что Зеленский «все больше полагается на горстку подхалимов», а число чиновников, имеющих к нему прямой доступ, сокращается, в то время как команда Ермака расширяется.

«Мы видели, что Зеленский может быть совершенно другим президентом в зависимости от того, кто является главой его администрации. Его большой ошибкой было то, что он доверил так много полномочий Ермаку, который явно опьянен властью», — считает исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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