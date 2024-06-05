Финансовая группа «ТКС Холдинг» сообщила о переименовании Тинькофф-банка в Т-банк. На сайте группы сказано, что смена название является новым этапом развития бренда.

На желтой эмблеме написано новое название, в котором первая буква — на белом щите. В пресс-релизе говорится, что упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов.

«Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — говорится в сообщении.

Также в Т-Банке отметили, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. «Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно», — сказано в пресс-релизе.

О том, что банк готовит ребрендинг стало известно еще в 2022 году после того, как основатель банка Олег Тиньков* продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина.

«ТКС Холдинг» контролирует банк, брокера, страховую компанию, а также оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл». 58,4% акций «ТКС Холдинга» находятся в свободном обращении, а еще 6,5% — у менеджеров компании.

В конце февраля 2024 года TCS Group завершила смену юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции компания сменила юридическое название на »ТКС Холдинг» и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов