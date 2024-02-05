Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны, подписав соответствующий указ. Документ опубликован на сайте главы государства. Причина отставки кабмина не уточняется.

Обязанности премьер-министра Казахстана временно будет исполнять Роман Скляр, занимавший должность первого заместителя главы правительства.

В указе отмечается, что члены кабмина будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден новый состав правительства.

Как отмечает портал Zakon.kz, решение об отставке кабинета министров Токаев утвердил за два дня до расширенного заседания правительства с участием главы государства. Ожидается, что в ходе мероприятия, запланированного на 7 февраля, будут «подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период».

С начала 2022 года кабинет министров возглавлял Алихан Смаилов, назначенный после январских беспорядков. Тогда же был обновлен состав правительства. В марте 2023 года Смаилов был переназначен на должность премьера.