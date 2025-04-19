Министр энергетики России Сергей Цивилев передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву личное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

«По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента», — говорится в сообщении.

О чем говорится в послании, не уточняется.

В пресс-службе казахстанского лидера добавили, что в ходе встречи были обсуждены перспективы партнерства в сфере энергетики, которая «является одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России».

17 апреля Токаев и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Астаны в сфере энергетики. Президент России во время беседы поделился с казахстанским коллегой оценками хода российско-американского диалога.

«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», — говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что лидеры двух государств в ходе телефонного разговора указали на «поступательное развитие» двустороннего сотрудничества.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о несогласии с позицией Токаева по вопросу о праве государств на территориальную целостность.