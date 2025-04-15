Премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на предостережение главы дипломатии ЕС Каи Каллас от поездок в Россию. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Победа 9 мая — это и наша победа. У нас было 300 тысяч погибших, столько людей не вернулось [с фронта]. Не говорю уже о том, что в движении Сопротивления тоже были армяне. Это один из дней, которыми мы гордимся», — цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Спикер добавил, что участие Пашиняна в праздновании в Москве «никоим образом не может быть связано с ЕС и другими вопросами». Он также отметил, что в Россию приезжают руководители ЕС и США, которые ведут переговоры с президентом Владимиром Путиным.

«Это — их позиция, а это — наша. Давайте не забывать, что в межгосударственных отношениях — будь то с ЕС, Россией или же другой страной — есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и в соответствии с которой продвигаемся вперед», — сказал Симонян.

Отвечая на вопрос о том, почему Пашинян не приезжал в Москву на День Победы в 2024 году, спикер парламента объяснил, что «в прошлом году было неудобно, поскольку были иные причины». «В этом году — 80-летие, юбилейный год. Каждый год мир и реальность сильно меняются», — заявил Симонян.

14 марта Кремль сообщил о состоявшемся разговоре Путина с Пашиняном, в котором армянский премьер подтвердил свое участие в торжествах по случаю 80-летия Победы по приглашению российского лидера.

«Сейчас не 1939-й»: реакция на слова Каллас в ЕС и России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любые формы участия в парадах или торжествах в честь 9 мая в Москве не будут приветствоваться и «восприниматься легкомысленно» с европейской стороны. По ее словам, в ЕС «очень четко дали понять», что не хотят участия в московских мероприятиях стран — кандидатов на членство в блоке.

Официального приглашения в ЕС Армения не получала, статуса кандидата на вступление у нее нет. Парламент республики в конце марта принял законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Принятие закона не является заявкой на членство в ЕС, но «отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень», заявил замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян.

На празднование Дня Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, сообщил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «весьма жесткими» заявления Каллас, в России не считают их правильными. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», сказал Песков.

«Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — подчеркнул он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Каю Каллас «отбитой русофобкой», а ее заявление — «неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма». Володин призвал отстранить главу европейской дипломатии от должности и «отдать под международный трибунал ООН».

На заявление Каллас также отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный критикой политики ЕС.

«Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й. <…> Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить», — написал Фицо в соцсети.

Он напомнил, что является законным премьер-министром суверенной страны. Фицо добавил, что поедет в Москву, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии», погибших при освобождении Словакии, а также «миллионам других жертв бесчинств нацистов».