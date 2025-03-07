Американские предприниматели выражают желание скорейшего смягчения санкций и отмены ограничений, коснувшихся экономического сотрудничества России и США. Об этом заявил РБК президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Запчасти и техобслуживание самолетов

По словам Эйджи, американский бизнес считает первоочередной задачей смягчение санкций в области обслуживания авиатранспорта и поставки запчастей для самолетов. Глава Американской торговой палаты в России отметил, что отмена санкций в этом секторе в меньшей степени представляет собой «пожелание бизнеса», а является скорее «гуманитарной необходимостью».

«От этого прежде всего страдают обычные граждане», — пояснил Эйджи.

Он также отметил, что торговая палата США в России взаимодействует по этой линии с Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Запрет на инвестиции

Помимо этого, Эйджи обратил внимание на необходимость отмены запрета на инвестиции, введенного для американский компаний администрацией президента США Джозефа Байдена весной 2022 года.

«Многие компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, но данный запрет им очень мешает», — заявил глава Американской торговой палаты в России.

Санкции против российских банков

Бизнес США также ожидает снятия санкций с российских банков, так как это позволит решить проблему трансграничных платежей и уменьшит стоимость ведения бизнеса для предпринимателей из США и России.

В настоящий момент блокирующие санкции действуют в отношении всех крупнейших банков, владельцами которых являются россияне, за исключением Россельхозбанка, представляющего интерес с точки зрения экспортных поставок продовольствия из России, а также продовольственной безопасности других стран.

Ограничения на поставку предметов роскоши

Еще одним пожеланием американского бизнеса можно назвать отмену санкций на поставку предметов роскоши, отметил Эйджи.

«Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний», — признался он.

Возвращение американских компаний в Россию

По словам Эйджи, в случае успеха переговоров по заключению мирного соглашения с Украиной, «четыре-пять» компаний, специализирующихся на товарах повседневного спроса, могут вернуться в Россию уже в 2025 году.

«Я не могу сказать, что уже стоит огромная очередь людей для возвращения. Некоторые компании интересуются, подключаются, звонят юристы, держат, как говорят, руку на пульсе», — добавил глава Американской торговой палаты в России.

Он также поделился несколькими сценариями потенциального возвращения компаний из США. Организации, которым доступен опцион на обратный выкуп, а также фирмы, оставившие в России свои представительства, будут, по его словам, испытывать наименьшие затруднения в этом вопросе.

«Им можно сразу прийти и начинать работу. Таких — от 10 до 20% от общего числа ушедших. Преимущественно, это компании, прекратившие свою работу в первый год и реализовавшие свои бизнесы в России с опционами до 5 лет», — пояснил Эйджи.

Наибольшие затруднения будут испытывать компании, которые «ушли плохо», в частности — предприниматели, сотрудничавшие с российскими государственными учреждениями по модели B2G («бизнес для государства») в сфере государственных заказов или hi-tech.

В то же время он обратил внимание на трудности в замещении некоторых компаний с помощью российских аналогов.

«Не появилось пока «русского Boeing». Я понимаю, есть Sukhoi, они стараются занять нишу, но Boeing — это Boeing. Чтобы его заменить — я даже не знаю сколько времени и сил нужно потратить. Или еще пример — Cisco Systems — это миллионы страниц кодов и 20-30 лет работы», — пояснил глава Американской торговой палаты в России.

Эйджи напомнил, что предприниматели, которым приходилось продавать свой бизнес с 90% дисконтом, покидая российский рынок, испытывают чувство обиды так же, как и их клиенты, которым приходилось в сжатые сроки искать им замену. Глава Американской торговой палаты в России предположил, что взаимное доверие может быть постепенно восстановлено за счет социальных проектов, а также спортивных и культурных акций между странами.