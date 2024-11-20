На фоне заявлений американских СМИ о том, что США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по целям в России платформа Polymarket принимает ставки на ядерный удар до конца 2024 года. Ранее этот тотализатор предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

По состоянию утро 20 ноября, объем торгов на Polymarket составил около $1,8 млн. Игроки на платформе оценивают шансы на взрыв ядерного оружия в 2024 году всего в 9%.

На сайте тотализатора сказано, что в качестве выполнения условий подойдут целенаправленный ядерный удар, ядерное испытание, а также случайный взрыв. Запуск без детонации ядерной боеголовки, фейковое применение ядерного оружия и взрыв «грязной бомбы» в расчет приниматься не будут.

17 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. По данным издания, это решение принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

На следующий день пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. В Кремле сказали, что если Вашингтон действительно принял такое решение, то конфликт обретает «новый виток напряженности».

По данным Минобороны, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Пять из них были сбиты, а одна — повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Там начался пожар, но огонь был оперативно потушен. Обошлось без жертв и разрушений, уточнили в российском ведомстве.