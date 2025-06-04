Президент США Дональд Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджера Уикера.

По словам сенатора, Трамп лично попросил лидера республиканского большинства Джона Тьюна не выносить на рассмотрение документ, который поддерживают 82 из 100 сенаторов. Законопроект был инициирован сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Среди прочего, он предполагает введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, закупающих у России нефть, газ и уран.

С резкой критикой инициативы выступил сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки. По его мнению, законопроект может повредить не только союзникам США, но и самой американской экономике. В частности, привести к росту цен и риску ослабления доллара. По мнению Пола, десятки стран, включая ключевых стратегических союзников Вашингтона, продолжают напрямую или косвенно торговать с Россией. Введение таких мер ухудшит отношения США с рядом государств в условиях геополитической нестабильности, добавил он.

Помощь Украине

Роджер Уикер затруднился ответить на вопрос, продолжат ли США при Трампе поставлять Украине вооружение или разрешат западным союзникам передавать Киеву американскую военную технику, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Оптимистичен ли я [на этот счет]? Надеюсь, основания для оптимизма есть. Надеюсь, у команд, ведущих переговоры, имеется новое осознание того, что украинцы намерены сражаться», — цитирует ТАСС сенатора.

По его словам, такие вопросы обсуждаются с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. Уикер выразил надежду на сохранение поддержки Украины, и отметил, что Трамп может использовать президентские полномочия для поставок оружия без одобрения конгресса.