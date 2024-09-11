Бывший президент США Дональд Трамп в ходе дебатов обвинил Белый дом и, в частности, своего оппонента вице-президента Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации.

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что — прим. ред.) я — угроза демократии, они — угроза демократии», — сказал Трамп.

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в бывшего президента из винтовки. Стрелявшего был убит на месте сотрудниками спецслужб. В результате попытки покушения Трампа ранило в правое ухо.

После покушения кандидат в президенты раскритиковал спецслужбу за некомпетентность, назвав «неудивительным» тот факт, что эта «некогда легендарная» организация якобы «потеряла доверие Америки».

22 июля состоялись слушания комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, на которых обсуждался инцидент с нападением на Трампа. Выступая там, глава Секретной службы США Кимберли Читл признала, что это покушение стало «самым значительным провалом Секретной службы США за несколько десятилетий». На следующий день она подала в отставку.