Президент США Дональд Трамп съел обед украинского коллеги Владимира Зеленского после перепалки в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

По ее словам, Трамп решил отменить совместный обед, поскольку пришел к выводу, что Зеленский «не в состоянии вести мирные переговоры».

«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед президента Зеленского», — добавила Левитт.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что Зеленский не был удивлен, когда его попросили уйти из Белого дома «без обеда» после перепалки с Трампом, тогда как члены его команды «чуть не плакали».

«Нет, если честно, не выглядел удивленным. Его команда — да. Его посол и советник, можно сказать, чуть не плакали, отчаянно желая, чтобы это соглашение состоялось, но Зеленский продолжал спорить», — сказал он.

Речь идет о главе офиса украинского президента Андрее Ермак и после Украины в США Оксане Маркаровой.

Фотографию меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Зеленским, опубликовал в соцсети X замруководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино. В списке представлен зеленый салат с помидорами, капустой и спаржей. В качестве основного блюда была приготовлена курица, запеченная с розмарином. На десерт предлагались крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

По словам Скавино, Трамп не отказался от обеда, несмотря на то, что украинская делегация покинула Белый дом. Он уточнил, что американский президент пригласил за стол несколько членов своей команды «из-за наличия свободных мест».

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. По ее итогам планировалось подписать соглашение о совместной добыче ископаемых на Украине в качестве компенсации за оказанную Киеву военную помощь. Однако во время встречи Зеленский и Трамп вступили в перепалку, в ходе которой американский президент и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к США, поскольку тот показал неготовность к мирному урегулированию военного конфликта. В результате подписание соглашения было сорвано.

После перепалки Трамп пришел к выводу, что Зеленский «не готов к миру», и призвал его вернуться в США, когда у него возникнет такая готовность. В свою очередь украинский президент, досрочно покинувший Белый дом, выразил благодарность США за поддержку и добавил, что Киев продолжает работать над достижением «справедливого» мира.