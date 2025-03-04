Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что принес России «ничего, кроме горя», следует из трансляции его выступления, которую вел телеканал FoxNews. Глава государства напомнил, что именно его администрация поставила Украине ракетные комплексы Javelin.

«Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin [Украине — Прим. ред]. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал он.

В марте 2023 года Трамп также утверждал, что предоставил Киеву «сотни» ракетных комплексов Javelin.

«Я дал им сотни и сотни Javelin, тогда как [его предшественник Барак] Обама отправлял им подушки», — говорил он. Кроме того, президент США отрицал, что «был мягок» с Россией.

27 февраля Трамп продлил действие антироссийских, введенных Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах из-за конфликта на Украине. Он отметил, что вопрос о снятии санкций в отношении России пока не стоит на повестке. По его словам, сперва необходимо урегулировать конфликт на Украине.

3 марта анонимный источник из Белого дома сообщил Reuters, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения. Вашингтон остановил не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути, утверждает Bloomberg.