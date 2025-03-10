США «почти» возобновили предоставление Киеву разведданных, сообщил Reuters американский президент Дональд Трамп. Он также ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

«Мы почти сделали это», — сказал он на борту своего самолета, отвечая на вопрос о восстановлении обмена разведывательной информацией с Киевом.

Также Трамп выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

«Думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — отметил президент.

По его мнению, украинская сторона подпишет соглашение о полезных ископаемых с США.

«Они подпишут соглашение о поставках полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира… Они не продемонстрировали этого в той степени, в которой должны были», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении России. По его словам, чиновники Белого дома не обеспокоены военными учениями с участием России, Китая и Ирана.

О том, что США приостановили передачу Киеву разведданных 5 марта сообщала Financial Times. Позднее эту информацию в соцсети Х подтвердила корреспондентка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на комментарий директора ЦРУ Джона Ли Рэдклиффа. С ее слов, Рэдклифф​ «молчаливо подтвердил» телеканалу этот факт и сослался на «паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире».

По данным FT, сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. При этом один из источников издания отметил, что Вашингтон по-прежнему делится разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Лондон.