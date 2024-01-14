Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что мир как никогда близок к третьей мировой войне. Об этом он в очередной раз заявил, выступая 13 января перед своими сторонниками в штате Айова.

«Думаю, мы ближе [к третьей мировой], чем когда-либо», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, новая мировая война будет не такой, какими были Первая и Вторая мировая, и в ней не будет «танков, которые снуют взад и вперед и стреляют друг в друга». Вместо этого будет задействовано оружие массового уничтожения, полагает республиканец.

Трамп уже не впервые заявляет, что мир якобы приблизился к началу третьей мировой войны. В этом контексте экс-президент критикует нынешнего президента, демократа Джо Байдена, называя себя «единственным», кто может предотвратить глобальный конфликт.

«Мир находится в большей опасности, чем когда-либо, из-за мощи оружия, <…> я предотвращу третью мировую войну», — говорил Трамп в декабре 2023 года (цитата по Newsweek).

Ранее Трамп также утверждал, что в случае, если бы он все еще занимал должность президента США, вооруженного конфликта между Россией и Украиной не произошло бы. По его словам, если бы боевые действия и начались во время его президентства, то он якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов» (украинский президент Владимир Зеленский в ноябре выражал готовность обсудить план республиканца).

Трамп еще осенью 2022 года сообщил о намерении побороться за возвращение на президентский пост в 2024 году. Текущий президент США Джо Байден в конце апреля 2023 года тоже объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Кто еще говорил о «третьей мировой»

Нынешний американский лидер Джо Байден ранее тоже ссылался на риск крупной войны. К примеру, в марте 2022 года, вскоре после начала Россией вооруженных действий на Украине, Байден говорил, что США из-за такой угрозы не будут «вести войну против России на Украине».

«Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить», — отметил тогда Байден.

О последствиях начала третьей мировой в ноябре 2023 года предупредил и претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, предприниматель Вивек Рамасвами. Он заявил, что если Россия и Китай будут в военном союзе в момент начала такой войны, то США якобы «в нынешнем виде могут прекратить свое существование».

В России об угрозе третьей мировой войны говорил, в частности, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — отмечал он в своем телеграм-канале в декабре 2023 года.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года говорил, что в США «очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей».

Президент Беларуси Александр Лукашенко также упоминал третью мировую войну, предупреждая в конце октября прошлого года, что она может начаться с Ближнего Востока.

«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они [Израиль и США] начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы?», — говорил Лукашенко (цитата по «Белте»).

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже не раз говорил о третьей мировой. В октябре 2023 года он связывал с риском такой войны потенциальное уменьшение помощи для его страны в условиях российской военной операции.

«Уменьшать (помощь) — это риск для всех… Далее наши общие риски — останется ли объединенной Европа, объединенным Евросоюз, останется ли мощный союз НАТО, не разгорится ли третья мировая война», — отмечал Зеленский (цитата по украинскому изданию «Европейская правда»).

В том же месяце о движении человечества к третьей мировой войне заявил американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X (ранее Twitter). По его словам, политика США якобы «вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем».

«У России есть сырье, а у Китая — промышленный потенциал, что, честно говоря, идеальное сочетание с точки зрения войны. <…> Не исключено, что мы никогда не оправимся от третьей мировой войны», — предостерег Маск.