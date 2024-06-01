Боевые действия на Украине продемонстрировали необходимость разработок дешевого оружия и достижения баланса между дешевым и дорогим вооружением. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, он упомянул, что ракета за $3,5 млн используется для уничтожения беспилотника стоимостью $10 тысяч, а сам этот беспилотник способен уничтожить танк за $10 млн. По его словам, это непозволительно с финансовой точки зрения.

«Требуются другие решения помимо тех, которые у нас есть. Сейчас мы обсуждаем необходимость сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которое мы имеем, в пользу большего числа дешевого оружия для менее ценных целей», — сказал Бауэр.

Но это, по словам представителя НАТО, не означает, что дорогие системы вооружения не нужны: необходимо лишь достичь баланса.

В конце октября Бауэр говорил, что страны НАТО должны перестать защищать своих национальных производителей оружия и внедрить единый стандарт артиллерийских боеприпасов, чтобы нарастить их выпуск и снизить цены, которые резко выросли после начала украинского конфликта.

Тогда он рассказывал, что после начала российской военной операции на Украине цена одного 155-миллиметрового артиллерийского снаряда стандарта НАТО выросла в четыре раза — с 2 тысяч евро ($2,1 тысячи) до 8 тысяч евро (почти $8,5 тысячи). По словам Бауэра, производители оружия специально делают его совместимым с определенными видами боеприпасов, заведомо ставя покупателей в зависимое положение.

Газета The New York Times ранее сообщала, что Украине дорого обходится работа систем ПВО, с помощью которых ВСУ сбивают российские беспилотники. Глава украинской консалтинговой компании Molfar Артем Старосик подсчитал, что сбить беспилотник стоит примерно в семь раз дороже, чем его запустить. Производство одного БПЛА может стоить порядка $20 тысяч, а пуск ракеты класса «земля-воздух» — от $140 до $500 тысяч в зависимости от страны производства и других характеристик.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в апреле говорил газете Die Welt, что Киев в десять раз увеличил производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Президент Украины Владимир Зеленский ставил задачу произвести в 2024 году не менее 1 млн дронов.