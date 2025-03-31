Трое американских военных, пропавших во время учений в Литве, найдены мертвыми. Поиск четвертого солдата продолжается, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

«Трое американских солдат <…> были найдены мертвыми в Литве сегодня 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства», — говорится в сообщении на сайте командования.

Гибель троих американских военнослужащих также подтвердили в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы.

«С чувством глубочайшей печали и горести принимаем известие о гибели во время учений американских военных. Их гибель является болезненным ударом не только для американских друзей по службе, но и для армии Литвы», — говорится в тексте.

Четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии участвовали в тактических учениях на центральном полигоне армии страны в Пабраде. Вечером 25 марта военные выехали с них на гусеничном транспортном средстве и пропали.

Литовские власти начали широкомасштабную поисковую операцию, задействовав сотрудников правоохранительных органов, воинские подразделения и авиацию для оказания помощи американским силам.

Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально.

Командование армии США в Европе 26 марта заявило, что обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, в расположенном рядом с полигоном болоте на глубине более пяти метров.

27 марта представитель Пентагона также не подтвердил сообщения о гибели четырех военнослужащих на учениях в Литве и заявил, что поиски пропавших солдат продолжаются.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пропавшие без вести американские военные погибли. Однако в самой организации не подтвердили слова генсека. Позже министр обороны Литвы Шакалене сказала, что поисково-спасательная операция на месте вероятной гибели четырех американских солдат продолжается.

БРЭМ, в котором проводили операцию военные, был поднят из болота в ночь на 31 марта.

Генпрокуратура Литвы сообщила о начале досудебного расследования для установления причин смерти американских солдат.