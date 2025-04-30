Трек Noize MC* «Кооператив «Лебединое озеро» потребовали запретить в России

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры к рэперу Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) о запрете композиции «Кооператив «Лебединое озеро». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«В общем, районные суды нашего города продолжают изучать творчество рэперов. Иноагента Моргенштерна* мы уже слушали, пришло время иноагента Noize МС*, для суда — Вани Алексеева*», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Лебедевой, в иске приводится мнение специалиста, согласно которому «содержательно-смысловая направленность материала состоит в формировании негативного отношения к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам».

Помимо этого, отметила представительница петербургских судов, в тексте песни употребляются унизительные и оскорбительные формулировки, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». Лебедева также указала на наличие в композиции высказываний, «направленных на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме)».

В марте композиция «Кооператив «Лебединое озеро» вместе с тремя другими песнями Noize MC* перестала быть доступной для воспроизведения в сервисе «Яндекс.Музыка». В пресс-службе Роскомнадзора заявили RTVI, что такое решение было принято в связи с «распространением недостоверной общественно значимой информации».

В 2024 году сервис «Яндекс.Музыка» также заблокировал по требованию Роскомнадзора песню Noize MC* и Монеточки* «Чайлдфри». В ведомстве объяснили RTVI требование о блокировке наличием суицидального содержания в тексте песни.