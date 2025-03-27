В сервисе «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны несколько песен из вышедшего в середине марта альбома Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) «Не все дома». В пресс-службе сервиса сообщили, что это связано с требованием Роскомнадзора (РКН).

При попытке воспроизвести в «Яндекс.Музыке» песни «Не все дома», «Криокамеры» (при участии Монеточки*), «Страна Дождей» и «Кооператив “Лебединое озеро”» появляется уведомление со следующим текстом:

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

Остальные композиции с альбома доступны для прослушивания на сервисе. Всего в альбоме «Не все дома» 16 песен.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» сообщили РБК, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об «ограничении доступа к ряду треков исполнителя Noize MC*».

«По закону „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ Яндекс Музыка обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов», — говорится в сообщении.

Как пишет РБК, песни «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив “Лебединое озеро”» также недоступны для воспроизведения на сервисах «Звук» и «VK Музыка».

«В альбоме на „Звуке“ указанные композиции отсутствуют вовсе, при попытке начать проигрывание на „VK Музыке“ появляется плашка: „Аудиозапись недоступна. Она была изъята из публичного доступа в связи с нарушением правил сайта“», — указывает издание.

RTVI направил запрос в Роскомнадзор.

В 2024 году «Яндекс.Музыка» заблокировала по требованию Роскомнадзора песню «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*. В РКН сообщили RTVI, что причиной блокировки стало наличие суицидального контента в композиции.

В сентябре 2024 года в «Яндекс Музыке» был заблокирован альбом «Новинки зарубежного рэпа» рэп-группы «Каста». В пресс-службе сервиса объяснили блокировку требованием Роскомнадзора из-за «наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

После начала военной операции на Украине Noize MC* уехал из России, сейчас он проживает в Литве. В ноябре 2022 года Минюст России внес музыканта в реестр иностранных агентов. Российские суды четырежды штрафовали Noize MC* за публикацию материалов без указания на статус иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). В ноябре 2024 года суд оштрафовал музыканта на 50 тыс. рублей по административному протоколу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*внесен(ы) Минюстом России в реестр иноагентов