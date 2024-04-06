Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана. Текст документа опубликован в турецком официальном правительственном печатном вестнике Resmi Gazete. Причина, по которой было принято решение изменить условия въезда, не названа.

В президентском указе уточняется, что безвизовый режим въезда в Турцию отменяется для граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами.

В ходе расследования уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» было установлено, что по меньшей мере двое обвиняемых перед нападением прилетали в Стамбул из Москвы. Агентство Reuters утверждало, что они ездили туда для продления срока действия ВНЖ в России.

Источник «Sputnik-Таджикистан» заявлял, что один из предполагаемых исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни — якобы проходил подготовку в Стамбуле и поддерживал связь с таджикскими экстремистскими организациями из Турции.

В начале апреля в Стамбуле были задержаны гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии, подозреваемые в подготовке теракта. По версии следствия, мужчина является участником запрещенной террорристической организации «Исламское государство»*. Он был арестован, а задержанная вместе с ним женщина — депортирована в Киргизию.

31 марта глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в стране за несколько дней выявили и задержали 51 человека по подозрению в связях с группировкой ИГ*. Контртеррористическая операция проводилась в 21 провинции, больше всего подозреваемых — десять человек — задержали в Анкаре.

До этого министр внутренних дел также сообщал о задержании 147 подозреваемых в связях с ИГ* на территории 30 провинций Турции.

* Организация признана в России террористической и запрещена