Специалисты из Турции, Румынии и Болгарии приступили к совместной операции по обезвреживанию мин в Черном море, сообщает 1 июля Bloomberg.

Целью инициативы, исходящей от турецких властей, заявлено обеспечение безопасности судоходства, в том числе — безопасность грузовых судов, задействованных для экспорта украинского зерна.

Соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море было заключено властями Турции, Румынии и Болгарии в январе.

Несмотря на то, что Анкара, Бухарест и София входят в НАТО, руководство морскими силами этих стран осуществляется вне рамок альянса, в том числе во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией, отмечает Bloomberg.

Судоходство в Черном море, где продолжают дрейфовать взрывные устройства, столкнулось с трудностями и угрозой безопасности после начала военного конфликта России и Украины. В частности, в декабре 2023 года на мине подорвалось судно под флагом Панамы, которое направлялось под загрузку зерна в один из дунайских портов.

После срыва зерновой сделки в августе 2023 года Украина открыла свой собственный морской коридор в Черном море, который способствовал росту экспорта. Несмотря на это, новый торговый путь уступает прежним как по допустимому объему перевозок, так и в части безопасности, отмечает Bloomberg.

Власти Украины утверждают, что весной 2024 года показатели экспорта продовольствия через акваторию Черного моря достигли показателей начала 2022 года. В июне украинское Министерство инфраструктуры сообщило об экспорте 37,4 млн тонн аграрной продукции с момента запуска нового морского коридора.

В то же время Одесса в которой находится крупный торговый порт, продолжает подвергаться регулярным обстрелам, отмечает Bloomberg.

В апреле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Украина отказалась от договоренностей, достигнутых в ходе двухмесячных переговоров с Россией по соглашению о безопасном торговом судоходстве. Собеседники издания отметили, что посредником в переговорах выступила Турция, к которой обратились с соответствующим призывом представители ООН.