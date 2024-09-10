Украинские власти, которые давно сотрудничают с Рабочей партией Курдистана (РПК) и курдской партией «Демократический союз» (ПДС) при проведении операций против российских солдат в Сирии, установили отношения с суннитской исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*. Об этом пишет турецкая газета Аydinlik со ссылкой на сирийские источники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это сообщение, заявила, что «киевский режим» давно сотрудничает с «террористическим отребьем» для организации терактов против россиян, обмена информацией и технологиями, а также использования тактики «чужого флага».

«Но проблема ещё масштабнее. Банковая [улица в центре Киева, где находится офис президента Украины] сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Собеседники Аydinlik утверждают, что делегация с Украины встретилась с лидерами ХТШ* в Идлибе. Об этой встрече писал также онлайн-портал РПК — Lekolin. Там утверждалось, что украинцы приезжали в Идлиб 18 июня 2024 года и в условиях «строжайших мер безопасности» провели переговоры с одним из лидеров ХТШ* Хейсемом Омери.

Lekolin сообщает, что на этой встрече украинская делегация якобы потребовала от ХТШ* освобождения «известного лидера террористов» Умара аль-Шишани и «некоторых радикальных чеченских и грузинских террористов», предложив в качестве компенсации отдать 75 беспилотников.

Умар аль-Шишани — уроженец Грузии, бывший грузинский военный Тархан Батирашвили, участник чеченской войны, с 2013 года командовал Северным сектором «Исламского государства»* в Сирии и часто фигурировал в СМИ как «военный министр ИГ*». Его более 12 раз объявляли погибшим. Летом 2016 года ИГ* заявило, что Умар аль-Шишани убит в ходе боестолкновения. О его смерти сообщал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Исходя из того, что, несмотря на сообщения о смерти Умара аль-Шишани, украинская делегация запросила его освобождения, Аydinlik предполагает, что террорист может быть жив — или же в Киеве просто перепутали имена (и речь могла идти, например, об известном в Идлибе террористе Муслиме аль-Шишани).

Муслим аль-Шишани включен в списки террористов России, США и ООН. В начале сирийской войны он возглавлял крупную чеченскую группировку в сельской местности Латакии. В 2016 году он переехал в Идлиб, где в 2021 году у него начались проблемы с лидерами ХТШ*, которые велели его арестовать. Местные источники сообщают, что Муслим аль-Шишани и его брат Муса находятся в тюрьме ХТШ*.

Многие радикальные террористы содержатся в тюрьмах ХТШ* в Идлибе из-за участия в борьбе за власть и различных споров. Некоторые из них — это выходцы из Чечни и Грузии, которые после чеченской войны в России перебрались в Сирию и примкнули к силам, противостоящим официальному Дамаску.

Турецкое издание считает, что Украина «пытается реорганизовать радикальных персонажей для войны против Путина и Кадырова». Издание отмечает, что если Киев взамен будет снабжать ХТШ* вооружением, террористы «получат широкие военные возможности для нападения на сирийские и российские силы».

Аydinlik пишет, что украинские власти, испытывая серьезную нехватку личного состава в противостоянии с Россией, ищет новые ресурсы пополнения своих войск. «В этом контексте неудивительно, что Киев сначала опустошил собственные тюрьмы, затем установил тесные отношения с террористической организацией РПК/ПДС и обратился к ХТШ* с той же целью», — говорится в статье.

РПК — Рабочая партия Курдистана, курдская военизированная организация. Признана террористической в США, Великобритании, Ираке, Казахстане, Молдове, Турции, Азербайджане, Новой Зеландии и на Филиппинах, включена в список террористических организаций ЕС. ПДС — «Демократический союз», курдская Партия демократического единства, входит в состав Высшего курдского совета (DBK), выполняющего роль временного правительства в Сирийском Курдистане.

Турецкое издание отмечает, что «тысячи чеченских террористов» после начала боевых действий в Сирии в 2011 году отправились туда и примкнули к местным группировкам, воюющим с официальными властями страны.

«Помимо нападений на сирийских и российских солдат, они также время от времени выезжают в другие страны и участвуют в массовых убийствах», — пишет Аydinlik.

Ранее американская газета Washington Post публиковала документы, утекшие из Пентагона в апреле 2023 года и касавшиеся взаимодействия между Украиной и РПК. В статье говорилось, что Киев за счет сотрудничества с сирийскими группировками пытается усугубить положение российских войск в Сирии, чтобы вынудить Москву перебросить туда силы с Украины.

По словам депутата Госдумы Андрея Красова, если члены террористических организаций будут участвовать в боевых действиях на стороне Украины, Россия не будет расценивать их как «комбатантов».

«Разговор с террористами будет коротким — у нас с ними не разговаривают, их уничтожают. И если попадут к нашим военным, они все будут уничтожены», — заявил Красов «Ленте.ру».

Депутат убежден, что привлечение террористов не поможет ВСУ восполнить потери личного состава, понесенные при вторжении в Курскую область, поскольку украинские войска испытывают дефицит личного состава «практически на всей линии боевого соприкосновения».

В последнее время западные СМИ неоднократно указывали на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава. В частности, в начале сентября шесть действующих и бывших офицеров и командиров украинских войск рассказали американскому телеканалу CNN об отсутствии подкреплений в пехотных частях под Покровском и на других участках фронта на востоке, где Украина «изо всех сил пытается остановить постепенное продвижение» российской армии.

В мае NBC News публиковало статью о проблемах, возникших у украинских властей с пополнением рядов ВСУ. В начале российской военной операции добровольцы выстраивались в очередь, чтобы попасть на фронт, но теперь «этот пыл утих, и нехватка бойцов стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада», говорилось в материале.

* Организация признана в России террористической и запрещена