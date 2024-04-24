Авиакомпания Turkish Airlines предложила туристическим агентам аннулировать билеты на рейсы из России в Мексику, сообщает 24 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР). Помимо оформления возврата, пассажирам доступно изменение маршрута и даты перелета.

Предложение касается билетов на транзитные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, оформленных до 23 апреля 2024 года. Все они должны были осуществляться с пересадкой в Стамбуле.

Как уточняет АТОР, купленные до 23 апреля 2024 года билеты (и действующие с 23 апреля по 31 июля 2024-го) можно обменять на другие даты или места назначения.

«Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа, при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)», — добавили в ассоциации

Ранее АТОР сообщила, что Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов из России в Мексику транзитом через Турцию. При этом на сайте авиакомпании по-прежнему можно приобрести отдельно билеты в Турцию и Мексику, а также в другие страны Латинской Америки.

При попытке найти билет на рейс из России в Мексику во всплывающем сообщении на сайте Turkish Airlines появляется надпись: «На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов».

В апреле россияне стали сообщать в соцсетях о том, что их при наличии билета не пустили на транзитный рейс Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки. Среди государств, в которые запрещают лететь российским гражданам, — Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и другие, отмечает «Интерфакс».

Телеграм-канал Shot 21 апреля писал, что на борт Turkish Airlines не пустили россиянина по имени Глеб, который летел из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Он планировал попасть на концерт Мадонны в Мексике. Собеседник Shot рассказал, что ему отказали в посадке на самолет со словами «Ох, еще один русский паспорт!» Он добавил, что еще нескольким пассажирам было отказано из-за «маленькой истории путешествий», а туристу с несколькими паспортами и многочисленными штампами Шенгенской зоны якобы заявили: «Вас Мексика не ждет».

После отказа в посадке на рейс до Канкуна Глеб обратился в офис Turkish Airlines, но там отказались урегулировать возникшую проблему с возвращением в Россию и предложили ему самому оплатить билет за $600 (около 56 тыс. рублей).

Всего число россиян, которых за последние месяцы не пустили в Латинскую Америку из Стамбула, достигло 1000 человек, пишет Shot. Такие же данные приводит телеграм-канал «Крыша ТурДома». «Подоплека, по словам экспертов, — в том, что у авиакомпании есть опасение, что туристы окажутся мигрантами и используют Мексику как перевалочный пункт, чтобы попасть в США», — отмечает канал.

21 апреля российские дипломаты обратились в МИД Турции и к руководству Turkish Airlines с просьбой разъяснить причины проблем, возникших при транзите россиян в страны Латинской Америки через аэропорт Стамбула. Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте по международному сотрудничеству, в свою очередь, обратилась к послу Турции в России Танжу Бильгичу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство и МИД России работают над разрешением ситуации с авиакомпанией Turkish Airlines, «не дожидаясь контактов на высшем уровне».

«Проблема в основном с турецкой стороны. Здесь <…> активно работает наше правительство, которое неустанно говорит о неприемлемости такой ситуации для нас, для российских граждан. Наше посольство в Анкаре работает», — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что для разрешения этой ситуации Россия будет использовать «дружественные отношения с турецкой стороной».

Россияне пытаются въехать в США через Мексику

В январе 2023 года российское посольство в Мексике признало, что власти страны стали чаще отказывать во въезде россиянам и гражданам некоторых других государств из-за роста потока нелегальной миграции в США. Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский подчеркивал, что дискриминации конкретно в сторону россиян не было.

В марте того же года американская пограничная служба обнародовала статистику, согласно которой за предшествующие пять месяцев в США через южную границу с Мексикой попали более 25 тыс. россиян. Телеканал CBS пояснял, что россияне прилетают в Мексику, куда можно попасть по электронной визе, а затем переходят границу нелегальными способами и подают в США прошение об убежище.

По данным американского Минюста, в 2023 финансовом году (начался 1 октября 2022 года) доля россиян, получивших убежище в США, составила 63%. Это наибольший процент успешных заявок по сравнению с показателями других стран — например, в случае с Венесуэлой он составляет 38%, с Мексикой — 5%.

Летом 2023 года посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас утверждал, что власти страны не вводили никаких дополнительных ограничений в отношении россиян из-за того, что они используют ее в качестве транзита в США.