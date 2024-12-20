У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* больше нет бизнес-интересов и имущества в России. Об этом рассказал РБК представитель певца Антон Чернин.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет», — заявил он.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба 18 декабря исключила московскую фирму ООО «Философия ненасилия*», среди учредителей которой числился музыкант, из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

«Оно [юрлицо] было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились», — отметил Чернин

В соответствии с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», физические лицами, которые были признаны иностранными агентами, должны открыть юридическое лицо в течение месяца со дня внесения реестр Минюстом и уведомить об этом уполномоченный орган.

Генеральным директором ООО «Философия ненасилия*» был указан доктор философских наук, сотрудник сектора этики Института философии РАН Рубен Апресян*. Макаревич* был внесен в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 года, Апресян* — 9 декабря того же года.

Суд подтвердил, что Макаревич* занимался политической деятельностью в пользу Украины из-за его интервью украинском журналисту Дмитрию Гордону*. ООО «Философия ненасилия*» было внесено в реестр иноагентов в январе 2023 года.

В разговоре с RTVI музыкант сказал, что не планирует предпринимать каких-либо действий в связи с этим решением, так как считает это «борьбой с ветряными мельницами».

«Я думаю, что это был вопрос времени. Те, кого они называют иноагентами, к понятию «иноагент» никакого отношения не имеют, потому что они не «агенты» и не «ино». Они просто так клеймят неугодных», — пояснил он.

В один день с исключением «Философии ненасилия*» из ЕГРЮЛ Московский городской суд отказался отменять штраф в размере 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях Макаревича* в соцсетях, пишет ТАСС.

В начале июня стало известно о доследственной проверке в отношении Макаревича* на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности из-за публикации его разговора с пранкером, который выдал себя за президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант выступил с критикой действий России на Украине. Обращение с просьбой проверить слова музыканта направил в СК директор общественного движения Вадим Мироненко.

В октябре вдову Александра Маслякова и главного редактора телеканала «КВН-ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали на 4 тысячи рублей за демонстрацию старых игр КВН, на которых присутствовали Семен Слепаков* и Андрей Макаревич*, без указания их статуса иноагентов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов