В России нужно запретить рекламу фастфуда и другой вредной для здоровья пищи, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Надо запретить рекламу фастфуда и другой вредной для здоровья пищи, в том числе глубокой переработки, с большим содержанием сахара», — сказала депутат.

Останина выразила уверенность, что запрет рекламы фастфуда необходим, поскольку «у нас нездоровое поколение».

«А потом говорим, что демография — это только запрет абортов, рожайте больше. Ну родили, а дальше как? Демография — это и качество, и продолжительность жизни», — заявила глава думского комитета по защите семьи.

Комментируя инициативу Останиной, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с RTVI предостерег от злоупотреблений ограничениями рекламы.

«Все-таки реклама — это действительно двигатель не просто торговли. Когда мы начинаем ограничивать объемы рекламного рынка, мы себе должны дать ответ на вопрос, за счет чего мы тогда будем содержать средства массовой информации, где эта реклама размещается или не размещается? Очевидно, что каждый запрет стоит несколько миллиардов рублей, а это в том числе и ресурсы, на которые сами средства массовой информации делают важную для демографической политики продукцию, снимают передачи, фильмы, сериалы», — сказал депутат.

По мнению Наумова, нужно исходить, что «наше общество должно включать том числе механизмы саморегулирования». Решать проблему депутат призвал не посредством запретов рекламы, а «стимулированием чего-то с нашей точки зрения полезного, доброго».

«Да и как показывает практика, сами по себе запреты носят очень краткосрочный характер влияния, тогда как привычка что-то потреблять складывается в результате многолетних рекламных кампаний, в том числе не всегда очевидных с точки зрения наблюдения. Как и кто приучил общество к вейпам — это предмет отдельного расследования уровня „кто убил Джона Кеннеди“», — резюмировал зампред думского комитета по экономполитике.

Он отметил, что с точки зрения Института питания в слове «фастфуд» нет «ничего плохого» помимо того, что оно является англицизмом. «Делайте соответствующие стандарты, проинформируйте потребителей об особенностях рецептуры условно каких-нибудь луковых колечек во фритюре», — добавил Наумов.

В конце мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России с 2018 года число детей в возрасте до 15 лет с ожирением увеличилось на 36%, а первичная заболеваемость выросла на 18,8%, пишет ТАСС. В группе 15-17 лет прирост составил 9,2%, тогда как первичной заболеваемости — 11,5%. До этого Мурашко заявлял, что около 40 млн россиян страдают ожирением.

Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что около 60% россиян страдают от избыточного веса, что в свою очередь негативно отражается на экономике страны.