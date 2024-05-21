Отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала от своей семьи за границу, обвинив их в физическом и психологическом давлении, заявил Regnum, что до сих пор пытается связаться с дочерью. По словам Беслана Заурбекова, он продолжит ее искать.

«Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — сказал Беслан Заурбеков.

Отец девушки подчеркнул, что знаком с ее возлюбленным. «Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы», — пояснил он.

По словам Заурбекова, как пишет Regnum, выход может быть только один — возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе дочь ждет наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — пояснил он.

Заурбеков отметил, что избиение — это просто бездоказательная выдумка общественников, чтобы очернить его семью. Он также подчеркнул, что, если факты избиений не были зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем.

«Нужны доказательства», — добавил мужчина.

17 мая Беслан Заурбеков рассказал MSK1.RU, что «в семье были внутренние разбирательства по семейным традициям».

«Молодой человек Артем ввел ее в заблуждение. Из-за него [Лия] подала заявление, чтобы уйти с учебы, куда-то уехать за границу. Знает прекрасно, кто она, откуда ее корни», — сказал отец Заурбековой.

Он также высказал опасения, что его дочь могли завербовать и отметил, что вопросом о побеге Лии занимаются «специальные люди».

Побег Заурбековой

По данным, опубликованным правозащитной организацией «Марем», чеченка Лия Заурбекова 13 мая сбежала из дома, сообщив, что там на нее оказывали психологическое и физическое давление. В организации отметил, что родственники девушки объявили ее в розыск, сообщив, что она несовершеннолетняя. В «Марем» подчеркнули, что ей 19 лет.

Вечером 16 мая Заурбекова сообщила, что вышла из дома и увидела во дворе своего отца, после чего решила обратиться в полицию и поехала в ОМВД по району Нагатино-Садовники в Москве. Находясь в отделении, она записала видеообращение, в котором заявила, что не может покинуть здание из-за страха за свою жизнь. Возле этого ОМВД в этот момент находилось около десятка ее родственников.

Ближе к полуночи «Марем» сообщила, что Заурбекова вместе со своим адвокатом покинула отделение полиции и направилась «в безопасное место». Позже член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Заурбекова уехала из России. Правозащитница выразила мнение, что такой исход — «наилучший» для девушки.

17 мая Заурбекова подтвердила свой отъезд из страны. Она попросила оставить ее в покое и не настраивать против нее власти Чечни.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Адам Султанович <…> отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — написал он.

18 мая уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что уехать из страны девушке помогли «псевдоправозащитники», которых он назвал «мошенниками».