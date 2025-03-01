Папа римский Франциск, госпитализированный с двусторонней пневмонией, перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и теперь медики опасаются, что у него может развиться бактериальная инфекция в из-за попадания еды в дыхательные пути, пишет Corriere della Sera.

«Отдельный приступ бронхоспазма», который «привел к эпизоду рвоты с вдыханием и внезапным ухудшением состояния дыхательных путей», произошел днем 28 февраля, и информация об этом была опубликована в вечернем бюллетене Святого Престола.

«Понтифику была немедленно проведена бронхоаспирация и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких с хорошим ответом на газообмен. Прогноз остается сдержанным. Утром папа причастился», — говорится в тексте бюллетеня.

Врачи римской больницы Джемелли, где лежит Франциск, заявили, что «в ближайшие 24—48 часов оценят, произошло ли ухудшение клинической картины» ab ingestis (в результате попадания пищи), то есть нанес ли бронхоспазм еще более серьезный ущерб и без того ослабленным легким пациента. Как долго продолжался приступ, не уточняется.

Бронхоспазм — это внезапное сужение бронхов, возникающее при чрезмерном сокращении гладких мышц, окружающих дыхательные пути, часто на фоне воспалительных процессов, астмы, бронхита, пневмонии. У больного начинаются хрипы, кашель, одышка, возникает чувство стеснения в груди. Обычно кризис снимается за несколько минут, в том числе с использованием бронходилататоров (препаратов, расширяющих дыхательные пути).

Прошло 15 дней с тех пор, как 14 февраля 88-летнего папу госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет. Неделю назад, уже будучи в больнице, он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему делали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

После этого врачи сообщили, что у понтифика диагностирована легкая почечная недостаточность, которую они рассчитывают устранить. Впоследствии Ватикан заявил, что проблема устранена, а в среду появились данные об «отступающей» пневмонии и «сдержанном прогнозе». Три дня назад Франциск начал заниматься респираторной физиотерапией — это серия упражнений, позволяющих более глубоко и эффективно дышать.

Утром 28 февраля, как сообщали в Ватикане, он выполнил эти упражнения, чередуя их с молитвой в часовне. «Новый кризис ставит все под сомнение, ведь у такого пожилого пациента равновесие всегда шаткое. В настоящее время папа не интубирован, однако искусственная вентиляция легких с помощью маски представляет собой более высокий уровень, чем кислородная терапия, которой он подвергался до сих пор», — пишет Corriere della Sera.

В среду, 5 марта, начнется Великий пост. Франциск не сможет присутствовать на Авентинском холме на традиционной мессе. Пресс-служба Ватикана объявила, что вместо него торжество возглавит кардинал Анджело Де Донатис. Ранее стало известно, что папа римский написал заявление об отставке на случай возникновения недееспособности.