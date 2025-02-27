Папа римский Франциск отдыхает после хорошего сна в ночь с 26 на 27 февраля. Об этом сообщает Vatican News.

«Папа хорошо спал ночью и сейчас отдыхает», — заявили в пресс-службе Святого Престола.

Как сообщали представители Ватикана вечером 26 февраля, состояние 88-летнего папы Франциска улучшилось за прошедшие сутки.

«Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, утихла. КТ грудной клетки, проведенная [во вторник] вечером, показала нормальное прогрессирование воспаления легких. Анализы крови, проведенные [в среду], подтвердили улучшение», — заявили они.

Отмечается, что врачи продолжают кислородную терапию. В то же время, по словам Святого Престола, по состоянию на вечер 26 февраля у понтифика не фиксировалось респираторных кризисов по типу астмы.

Несмотря на улучшение состояния Франциска, в настоящий момент прогноз остается «сдержанным».

О госпитализации понтифика с приступом бронхита стало известно 14 февраля. Папа римский Франциск был доставлен в больницу Агостино Джемелли в Риме. После осмотра врачи оценили клиническую картину как «сложную».

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни рассказал, что анализы показали наличие «полимикробной инфекции дыхательных путей», требующей изменения медикаментозной терапии.

Кардинал Римско-католической церкви Джанфранко Равази допустил, что Франциск может объявить о своей отставке, так как обладает «решительным» характером. В то же время он напомнил, что ранее папа римский продолжал работу вопреки своим заболеваниям.

В качестве примера, Равази напомнил о ситуации, когда глава Ватикана столкнулся с проблемой, связанной с состоянием его колена, изменившей «привычный стиль взаимоотношений публичного деятеля со всем мировым церковным сообществом».

«По этому поводу он произнес знаменитую шутку о том, что управлять нужно мозгом, а не коленом», — заявил кардинал.

Кардинал-госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, в свою очередь, назвал разговоры о возможной отставке Франциска «бесполезными спекуляциями».

«Это, конечно, не первый такой случай. Но я не думаю, что существует какое-то особое движение, и пока я ничего подобного не слышал», — отметил он.

Представители Ватикана впервые назвали состояние понтифика «критическим» после респираторного кризиса, «похожего на астму» — 22 февраля ему потребовалось переливание крови и интенсивное введение кислорода.

Лечащие врачи заявили о возможном ухудшении здоровья папы римского и назвали главной угрозой инфекцию крови — сепсис, который может возникнуть в результате осложнения пневмонии. Заведующий отделением медицины и хирургии больницы Джемелли также передал слова Франциска о том, что его здоровье «находится в опасности».

Сообщалось, что понтифик «спокойно» перенес ночь на 23 февраля и продолжал сохранять присутствие духа — в частности, когда один из медиков приветствовал его словами «Здравствуйте, Святой отец», Франциск в шутку ответил: «Привет, Святой сын».

Как отмечал высокопоставленный чиновник Ватикана в разговоре с The Washington Post, папа римский будет оставаться в лечебном учреждении до марта. Таким образом, эта госпитализация станет для него самой продолжительной с момента вступления на Святой престол в 2013 году.