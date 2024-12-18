Суд приговорил обвиняемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойды — к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Представитель обвинения сообщил суду, что в 2023 году в поселке Горки Ленинские 27-летний Адам Щербаков совершил разбойное нападение на 90-летнего мужчину с целью ограбления, а в ходе возникшего конфликта убил его. Судья признал 27-летнего Щербакова виновным, он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Тело Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря 2023 года на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. 30 декабря стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 90-летнего мужчины. Им оказался уроженец Брянска, ранее неоднократно судимый Адам Щербаков.

Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК). Во время допроса Щербаков полностью признал вину.

Телеграм-канал Baza уточнял, что в 2015 году мужчина был осужден за кражу и покушение на убийство, а в 2018-м избил несовершеннолетнюю арматурой и ограбил, за что получил 9,5 года колонии строгого режима. СМИ утверждали, что, отбывая в колонии срок за предыдущее преступление, Щербаков подписал контракт на участие в специальной военной операции и был направлен в штурмовой отряд, но через несколько месяцев дезертировал и на момент совершения убийства Легойды-старшего находился в бегах.

Убийца и жертва столкнулись в очереди на кассе продуктового магазина. Щербаков заговорил с пенсионером, представившись участником СВО, попытался вызвать жалость и попросил подвезти его на автомобиле к банкомату, якобы чтобы снять деньги. В машине молодой мужчина попытался отнять у водителя наличные — 100 тысяч рублей, которые тот возил с собой на покупку новогодних подарков родным.

Между ними завязалась потасовка, в ходе которой Щербаков нанес Легойде около 20 ножевых ранений, а потом сел за руль, отогнал автомобиль к садовому некоммерческому товариществу «Мещерино-Чурилково» в Ленинском городском округе Подмосковья и сбросил труп с обочины. Там его обнаружил прохожий, вышедший выгуливать собаку.

Часть похищенных у убитого наличных в ходе обыска были обнаружены в съемной квартире Щербакова. По некоторым данным, при задержании подозреваемый пытался покончить с собой. Выяснилось, что после побега с фронта мужчина пользовался поддельными документами — чужим паспортом, в который вклеил свою фотографию.