Тела двух военнослужащих с огнестрельными ранениями обнаружили утром 19 апреля в расположении одной из воинских частей в Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По информации издания, на территории воинской части в поселке Громово были обнаружены тела срочника и контрактника.

Предположительно, выстрел был всего один, сообщил источник «Фонтанки», присутствовавший на месте происшествия. Такой вывод был сделан после изучения боекомплекта.