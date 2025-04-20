Тела двух военнослужащих с огнестрельными ранениями обнаружили утром 19 апреля в расположении одной из воинских частей в Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.
По информации издания, на территории воинской части в поселке Громово были обнаружены тела срочника и контрактника.
Предположительно, выстрел был всего один, сообщил источник «Фонтанки», присутствовавший на месте происшествия. Такой вывод был сделан после изучения боекомплекта.
Как пишет издание, оба военнослужащих получили по смертельному ранению в шею — у одного пуля прошла навылет, у второго осталась в мягких тканях.
Проверкой по факту инцидента занимается военное следствие, утверждает «Фонтанка». Единой версии случившегося у следователей пока нет, отмечается в статье.
«Фонтанка» приводит три версии инцидента:
— срочник пытался «уйти от проблем в семье и в личной жизни», а контрактник, который умер вторым, пытался ему «помешать»;
— несчастный случай произошел во время перезарядки оружия;
— неуставные отношения — «самая неприятная для командования части возможная причина».
Официальных сообщений об инциденте в воинской части в Ленобласти от следственных органов не поступало.
18 апреля телеграм-канал Baza сообщил, что около ста военных, самовольно оставивших часть, попытались сбежать с территории военной комендатуры в Краснодаре. По данным канала, скрыться удалось семерым военнослужащим. Всех беглецов впоследствии задержали, жертв и пострадавших нет. В МВД заявили, что проверяют информацию о побеге военнослужащих.