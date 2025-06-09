Украинцы возили в Курскую область как «на сафари» всех, кто был готов заплатить деньги и «убивать, насиловать». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на открытии выставки «Военные преступления киевского режима», передает корреспондент RTVI.

«Посмотрите, что творилось в Курской области на территориях, которые временно находились под оккупацией нацистов. Истязания, расстрелы, убийства с чрезвычайной жестокостью, пытки, голод, насилие, угон в рабство. Простые грабежи уже просто воспринимаются как обычное явление. Они туда возили, как на сафари, тех, кто заплатит деньги. Возили, чтобы грабить, возили, чтобы убивать, возили, чтобы насиловать», — заявил депутат.

По его мнению, Россия сейчас имеет дело с «озверевшим, потерявшим всякий человеческий облик режимом, который является сегодня олицетворением государственного терроризма».

«И на плечах наших воинов сегодня историческая задача с этим режимом покончить, раз и навсегда избавить нашу страну, наш народ и вообще нашу землю от этой мрази, от этой заразы, которая, как ржавчина, разъедает всё, на что попадается», — добавил он.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил, что рефрижераторы с телами украинских военных «трое суток стоят».

«Господин Зеленский — сволочь последняя. Он же просто не хочет платить деньги. <…> Я не устану повторять и настаиваю на том, что нам нужно возрождать смертную казнь. Для террористов и их пособников, для тех, кто покушается на жизнь детей, и кто бы что бы мне ни говорил, что это негуманно. <…> Уверен, что рано или поздно будет международный трибунал», — заявил он.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

12 марта президент России Владимир Путин впервые после вторжения съездил в Курскую область и посетил там пункт управления действующими российскими подразделениями. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.