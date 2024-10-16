В Подмосковье неизвестный расстрелял в упор участника военной операции на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Подробности — в материале RTVI.

Убийство произошло утром 16 октября в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области. По данным Следственного комитета (СК), военный находился в автомобиле, в него не менее трех раз выстрелил неизвестный из другой машины. Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что стрелявший «выпустил» в мужчину восемь пуль.

В результате военный умер на месте. «При этом автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Центральный аппарат СК взял дело на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о первоначальных результатах следственных действий.

Собеседник ТАСС сообщил, что, по предварительной версии, убийство было спланировано и носит заказной характер. По его словам, злоумышленники заранее ожидали прибытие автомобиля и отслеживали его перемещения.

Что известно о погибшем

По данным ТАСС, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей. «Мужчина неделю назад вернулся домой», — уточнил собеседник агентства. РБК со ссылкой на источник пишет, что жертвой атаки стал Никита Кленков, ему было 44 года.

Как пишет телеграм-канала Baza, убитый военный носил звание полковника. Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука утверждает, что мужчина был подполковником Центра подготовки специалистов ССО.

По данным Baza, по подозрению в убийстве разыскивается водитель серого Mitsubishi Outlander. В то же время Mash пишет, что версию о том, что стрелявший приехал на автомобиле, якобы «завернули». Телеграм-канал утверждает, что предполагаемый убийца добрался в деревню Меленки пешком через лес. Аналогичным образом действовал киллер, который застрелил в декабре 2023 года бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, отмечает Mash.

«В первые часы правоохранители ввели план «Перехват» — они останавливали все автомобили и досматривали их. 100% из них оказались «чистыми», принадлежали жителям деревни», — передает телеграм-канал.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что на месте преступления изымаются камеры видеонаблюдения и записи видеорегистратора автомобиля.