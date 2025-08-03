Британские миллиардеры Дэвид и Саймон Рубен ведут переговоры об инвестировании в консорциум под руководством американской фирмы The Forest Road Company, которая может приобрести сервис ОnIyFans. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Контрольный пакет акций ОnIyFans, который могут приобрести братья Рубен, оценивают в $7 млрд, утверждают собеседники издания. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным источников FT, миллиардеры пока не давали согласия на сделку и могут принять решение не инвестировать. Также сделка может сорваться из-за появления другого покупателя. Человек из близкого круга братьев Рубен и вовсе отрицает возможные переговоры по приобретению ведущего или контрольного пакета акций The Forest Road Company.

Bloomberg ранее писал, что Дэвид и Саймон Рубены во многом заработали состояние на продаже металлов в России в 1990-х годах. В 1997 году у братьев возник конфликт с глава МВД России Анатолием Куликовым: тот требовал ужесточить контроль государства за положением в алюминиевой отрасли. В ответ Дэвид Рубен обратился с публичным письмом к вице-президенту США Альберту Гору и премьер-министру России Виктору Черномырдину. Последний заявлял, что ничего, «кроме возмущения, этот документ вызвать не может». К началу нулевых Рубены вышли из российских активов. В настоящее время братья инвестируют в недвижимость, английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед». Фонд братьев Рубен поддерживал Британский музей и Национальную галерею, а Джейми Рубен — сын Дэвида и руководитель семейной инвестиционной фирмы — крупный донор Консервативной партии, отмечает FT.

Сервис платной подписки OnlyFans в 2016 году создал британский бизнесмен Тим Стокли. Платформа известна отсутствием цензуры на размещение порноконтента. При этом она не позиционируется исключительно как сайт для взрослых, ей пользуются музыканты, фотографы и люди других профессий для монетизации своего контента. Пользователь оформляет разовый платеж или ежемесячную подписку, из этих средств 80% получает автор публикаций, оставшиеся — площадка.

В 2018 году 75% выкупил украинско-американский миллиардер Леонид Радвинский. Как пишет FT, он является единственным акционером платформы. С приходом Радвинского произошло несколько изменений. В частности, у пользователей начали запрашивать селфи с документом, который удостоверяет личность и подтверждает, что человеку исполнилось 18 лет.

Особую популярность площадка приобрела во времена пандемии коронавируса. Также FT связывает высокие рейтинги OnlyFans со «спросом на контент для взрослых». По данным Reuters, за 2023 года OnlyFans получила доход в размере $6,6 млрд (для сравнения — в 2020-м этот показатель составлял $375 млн).

Источники агентства отмечают, что из-за размещения взрослого контента на OnlyFans с площадкой отказываются сотрудничать многие крупные компании и инвесторы, так как при проверке может быть «обнаружен незаконный контент, такой как материалы о сексуальном насилии над детьми, торговля людьми и порнография, созданная без согласия».

При этом OnlyFans отрицает, что это порнографический сайт, позиционируя себя как платную платформу онлайн-трансляции для создателей контента, звезд спорта и знаменитостей, но его связь с контентом для взрослых вызвала споры.

В мае 2025 года Reuters узнал, что с Forest Road Company ведет переговоры о покупке ОnIyFans. FT отмечает, что Радвинский сохранит за собой долю в бизнесе, если сделка состоится.