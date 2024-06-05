Обратная сторона Луны отличается более гористым рельефом, а потому образцы грунта, доставленные оттуда, представляют интерес для научного сообщества. Об этом в беседе с «Инфо24» рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Китайский зонд «Чанъэ-6» 2 июня успешно прилунился в кратере бассейна Южный полюс — Эйткен. Целью миссии был сбор образцов грунта с обратной стороны Луны. Операция проходила при помощи роботизированной руки аппарата и специального бура. Китайское национальное космическое управление 4 июня сообщило, что «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с поверхности спутника Земли.

По словам Моисеева, ученым будет интересно сравнить частицы грунта с видимой стороны Луны с пробами, которые доставит на Землю «Чанъэ-6». Разница, пусть и не большая, но будет из-за отличия в рельефе поверхности спутника, добавил эксперт.

«Обратная сторона Луны не может быть слишком уж уникальной. Она более гористая. Грунт, конечно, разный будет. Но поскольку взятие грунта с Луны — это редкая операция, нынешняя всего лишь 11-я по счету, это само по себе интересное и уникальное событие», — рассказал Моисеев.

Миссия «Чанъэ-6» продолжает изучение обратной стороны спутника Земли и является второй успешной операцией Китая на этом участке, отметил заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИШ МГУ им. Ломоносова Владислав Шевченко.

Он также напомнил, что в 2019 году другой китайский зонд «Чанъэ-4» совершил первую в мире мягкую посадку в южном полушарии обратной стороны Луны возле кратера фон Кармана. После этого начались первые исследования грунтовых проб, полученных на обратной стороне спутника.

«Ну и вообще даже повторение — это уникальная вещь, в том числе научно-техническая. Так что наших китайских коллег можно только поздравить с необыкновенным успехом этой миссии», — заметил Шевченко.

Он признался, что ученые «с необыкновенным нетерпением» ждут новые образцы с поверхности Луны, чтобы сравнить их с уже имеющимися пробами с других точек спутника.

«Ученые, которые занимаются этими исследования, ждут с необыкновенным нетерпением, когда все это окажется на Земле, ну и надеются, что их ждут какие-то новые данные», — поделился Шевченко.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» собирал данные о составе грунта на обратной стороне Луны и о геологическом строении спутника, а также проводил низкочастотные радиоастрономические наблюдения.