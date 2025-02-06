Первые французские военные самолеты Mirage 2000 с украинскими летчиками на борту прибыли на Украину 6 февраля, сообщил на своей странице в соцсети X глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню.

«Первые самолеты [Mirage 2000] прибыли на Украину сегодня. На их борту — прошедшие многомесячную подготовку во Франции украинские пилоты, которые теперь будут участвовать в защите неба Украины», — написал Лекорню.

Ранее глава Минобороны Франции говорил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года. Тогда Лекорню отмечал, что самолеты оснастят оборудованием для ведения боя «воздух-земля», также будет укреплена их система радиоэлектронной борьбы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 в июне 2024 года, их число не раскрывается. Французское оружие может быть использовано ВСУ для ответных ударов по российской армии, но не для атаки на мирное население, уточнил тогда глава государства.

Mirage 2000-5 — старейший самолет, находящийся на вооружении французских ВВС, отмечает Le Monde. Газета называет эту модель истребителей менее мощной, чем Rafale, но «далеко не устаревшей». Mirage 2000-5 оснащен радиолокационной системой RDY, способной обнаруживать до 24 целей, отслеживать их в ночное время и одновременно запускать четыре ракеты MICA с дальностью действия 80 км.

Французские ВВС располагают 26 самолетами Mirage 2000-5. Истребители этой модификации находятся на вооружении Франции с 1998 года, писала газета La Tribune Dimanche. В основном они используются для выполнения задач по охране воздушного пространства и противовоздушной обороны.

La Tribune Dimanche предположила, что Париж может предоставить Украине только шесть Mirage 2000-5, чтобы сохранить за собой эскадрилью. Этого количества «слишком мало, чтобы реально помочь Украине», отмечается в публикации. Газета называла наиболее вероятной передачу Киеву от шести до 12 истребителей.