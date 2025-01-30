Правоохранительные органы Словакии депортируют гражданина Украины в связи с предполагаемой угрозой государственного переворота. Об этом заявила изданию Dennik N глава полиции страны Яна Машкарова.

«В настоящее время один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административная депортация», — сказала она.

Машкарова также отметила, что процесс депортации планируется осуществить «как можно скорее».

В конце января в Словакии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты против политики премьер-министра Роберта Фицо, направленной на сближение с Россией. Акции протеста прошли в нескольких десятках городов, где собравшиеся вышли под лозунгом «Словакия — это Европа».

Около 60 тысяч человек вышло на площадь Свободы в Братиславе, 15 тысяч — в Кошице, более 10 тысяч — в Банска-Бистрице. В поддержку протестующих также были организованы акции в Берлине, Брюсселе, Кракове, Праге, Копенгагене и Люксембурге. Полиция сообщила, что в ходе митингов не было зафиксировано каких-либо серьезных инцидентов и нарушений общественного порядка. Ожидается, что следующая масштабная акция протеста в Братиславе пройдет 7 февраля.

Поводом для акций протеста стала встреча Фицо с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в декабре 2024 года, а также его слова о том, что последние события в мире могут отправить «в учебники истории» Евросоюз и НАТО.

В качестве примера политик привел организацию стран Варшавского договора, которая распалась «всего за год». Вместе с этим словацкий премьер признал, что НАТО и ЕС представляют собой «жизненно важное пространство» для Словакии и отметил, что жителям страны необходимо приготовиться к любым «кризисным ситуациям».

В декабре Фицо заявил со ссылкой на данные разведслужб, что в стране якобы существует группа «экспертов», которые принимали участие в организации протестов на Украине в 2014 году и в Грузии в 2024 году. Премьер-министр Словакии заявил, что эти люди связаны с правительствами других стран и национальной оппозицией.

По его словам, в их планы входит захват правительственных зданий, создание помех для передвижения городского транспорта, проведение протестов в масштабе всей страны, а также провокации в отношении полиции. Фицо назвал конечной целью этих лиц организацию госпереворота и пообещал выслать «иностранных инструкторов» из страны.