В ночь на 4 марта украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Никто не пострадал.

«Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

О каком предприятии идет речь, глава региона не уточнил. Телеграм-каналы утверждают, что дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители рассказали Shot, что атака началась около 1:45. Очевидцы видели яркие вспышки в небе и слышали около трех громких взрывов. От взрывной волны тряслись стекла в рамах, добавляют они.

По данным Shot, для атаки ВСУ использовали беспилотники-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых достигает 1,1 тыс. км.

Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что за 30 минут до начала пожара на нефтеперерабатывающем заводе были слышны несколько взрывов — предварительно, это работала ПВО. Очевидцы уверяют, что дроны летели на низкой высоте.

В сводке Минобороны о ночной атаке беспилотников указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 18 украинских беспилотников, в том числе два — в Самарской области.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» с 2007 года. Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, а также нефть Самарской области и Оренбургских месторождений. Проектная мощность предприятия составляет 8,5 млн т нефти в год.

В марте 2024 года территория Сызранского НПЗ уже попадала под атаку украинских БПЛА, после чего на НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

Тогда же «Коммерсантъ-Волга» писал, что в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов — Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского НПЗ — после атак беспилотников на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

В феврале 2025 года Сызранский НПЗД вновь был атакован, в результате на предприятии начался пожар. Местные жители рассказывали, что перед началом возгорания слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. Спустя несколько часов огонь был потушен. В результате никто не пострадал.