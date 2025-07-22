В возрасте 69 лет умер польский генерал Вальдемар Скшипчак, который угрожал ликвидировать Калининградскую область в случае конфликта России и НАТО. О смерти военнослужащего сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш заявил, что смерть Скшипчака стала огромной потерей для близких и для всей «военной семьи». По словам министра, генерал был профессионалом и патриотом, преданным родине.

«Спасибо за тысячи обученных солдат, за командование ими в стране и в миссиях. За опыт, которым господин генерал до конца делился с молодым поколением. Сегодня наши мысли и молитвы со скорбящей семьей», — написал глава польского Минобороны на своей странице в Х.

Вальдемар Скшипчак родился в 1956 году в городе Щецин. В Вооруженных силах Польши он служил с 1976 года, был командиром разных дивизий. С 2006 по 2009 год возглавлял сухопутные войска, после чего подал в отставку.

В 2024 году Скшипчак в разговоре с изданием Rzeczpospolita назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что она «будет ликвидирована» в случае конфликта России и НАТО. Вместе с тем генерал предположил, что у российской стороны «нет военного потенциала для нападения на Польшу».

Скшипчак — не единственный, кто говорил о потенциальной атаке на Калининградскую область. Так, в июле 2025 года командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью пригрозил Калининградской области уничтожением «в неслыханные сроки». По его словам, для этого в НАТО разработали план Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания восточного фланга»). Донахью объяснил, что реализация этой инициативы необходима для якобы противодействий «российской угрозе».

Американский военачальник подчеркнул, что Калининград со всех сторон окружен странами-участницами Североатлантического альянса, что позволяет им «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать».

Российские политики и военкоры обрушились с критикой на заявление Донахью. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в случае нападения НАТО на Калининградскую область Россия использует всевозможные средства, в том числе предусмотренные ядерной доктриной страны.

Депутат Госдумы от Калининградской области, член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что «кишка у них тонка». По словам парламентария, российская сторона пропустит это заявление «мимо ушей, но запомнит».