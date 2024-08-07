В Волгоградской области в реанимации умер водитель КамАЗа, который 29 июля столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что водитель скончался из-за «тяжести состояния».

Телеграм-канал Shot пишет, что речь идет о 43-летнем Асламбеке Усматове. Канал сообщал, что после столкновения с поездом кабину КамАЗа вместе с находившимся в ней водителем оторвало и отбросило на несколько метров, в результате чего мужчину «зажало».

Усматова отправили в больницу Волгограда вертолетом санитарной авиации. Медики диагностировали у него переломы ребер и черепа, а также сильное сотрясение мозга. Около недели пострадавший пробыл в больнице в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание, пишет Shot. Его погрузили в искусственную кому. 6 августа, по данным Shot, Усматову сделали операцию. Baza утверждает, что в этот же день он умер.

По данным волгоградского комитета здравоохранения, в больницах региона остаются трое пострадавших при сходе поезда с рельсов в возрасте от 31 до 54 лет. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Столкновение КамАЗа с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошло 29 июля. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов. В РЖД сообщили, что водитель грузовика «грубо нарушил правила дорожного движения» и выехал на переезд перед близко идущим поездом.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на машинистов сошедшего с рельсов поезда писал, что водитель грузовика якобы резко ускорился, когда между автомобилем и поездом оставалось около 200 м. Машинисты предприняли экстренное торможение, но в этот момент уже было понятно, что состав не успевает остановиться.

В результате помощник машиниста сломал руку, пишет Baza. Машинист сначала вытащил своего коллегу из кабины, после чего вызвал спасателей и отправился на помощь пассажирам, сообщает телеграм-канал.

Областной оперативный штаб на месте ДТП сообщал о 52 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).