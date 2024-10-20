Самой серьезной угрозой современному человечеству являются устойчивые к антибиотикам бактерии, с которыми медицине пока нечем бороться, пишет издание Bild со ссылкой на немецких экспертов. По их словам, эффективность антибиотиков неуклонно снижается из-за их неконтролируемого и избыточного применения.

С открытием пенициллина в прошлом веке продолжительность жизни начала резко расти. Благодаря его появлению мы сейчас живем в среднем на 30 лет дольше, чем в «допенициллиновую эпоху», — однако, пишет Bild, человечество вновь рискует потерпеть поражение в борьбе с бактериальными инфекциями.

«Все больше и больше бактерий становятся устойчивыми к имеющимся антибиотикам, а новых антибиотиков слишком мало», — констатирует издание.

Президент Общества инфекционной терапии Пауля Эрлиха Матиас Плетц предупредил, что эффективность антибиотиков находится под все большей угрозой. «В настоящее время мы находимся в процессе утраты достижений современной медицины и отступаем ко времени, предшествовавшему открытию пенициллина», — утверждает он.

Микробиолог профессор Ивонн Маст, которая проводит исследования в Институте Лейбница DSMZ (Немецкая коллекция микроорганизмов и клеточных культур), говорит: «Антибиотики были величайшим достижением в медицине. Серьезной угрозой является тот факт, что в настоящее время появляется все больше и больше резистентности и наблюдается нехватка новых антибиотиков».

Недавно проведенное исследование показало, что к 2050 году более 39 млн человек по всему миру рискуют умереть от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микробами. Уже сейчас в одном только Евросоюзе от таких болезней ежегодно умирает 35 тысяч человек.

Врач интенсивной терапии профессор Франк М. Брунхорст (Университетская больница Йены) назвал Bild две причины неуклонного повышения резистентности бактерий:

«Во-первых, врачи по-прежнему назначают слишком много антибиотиков, особенно в амбулаторных условиях. Во-вторых, из-за международных поездок, которые снова процветают после пандемии COVID-19, в Западную Европу попадает множество устойчивых микробов. Уровень резистентности чрезвычайно высок в таких странах как Греция, Португалия, Турция, а также в Индии и других азиатских странах. Если кто-то привезет с собой из отпуска микроб оттуда и заразит своего дедушку, это может быть опасно для его жизни».

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С 2017 года в Германии было одобрено только 12 новых антибиотиков. Компаниям попросту невыгодно ими заниматься, поясняет Ивонн Маст:

«Путь от поиска вещества до его применения долог и дорог, особенно клинические исследования. Только одно из примерно 5 тысяч веществ достигает рынка. Период разработки составляет от 8 до 15 лет, а затраты на разработку составляют от 100 млн до 2 млрд евро. Из-за этого промышленность все чаще отказывается от исследований и разработок антибиотиков. Прибыль от инвестиций в них значительно ниже, чем с другими лекарствами».

По словам профессора Маст, для эффективного противостояния резистентным бактериям власти должны финансировать разработку новых антибиотиков из бюджета или по государственным программам. Эксперт отметила, что европейские страны вкладывают в эту область гораздо меньше средств и ведут исследования гораздо медленнее, чем Китай.

«Перед политиками стоит огромная задача — вернуть производство антибиотиков в Германию и Европу. Сегодня мы больше не производим ни одного продукта; все поставляется из Индии или Китая. И мы от этого зависим», — признал профессор Брунхорст.

Федеральное министерство здравоохранения Германии отказалось прокомментировать Bild высказанные немецкими учеными опасения. В парламенте, впрочем, заявили, что рассматривают

В Германии существует ряд групп, занимающихся исследованиями и разработками антибиотиков, например, Брауншвейгские лаборатории ДСМЗ. Недавно более 30 штаммов стрептомицетов были идентифицированы там как новые виды, продуцирующие антибиотики. ДСМЗ также предоставляет подборку высокорезистентных патогенных бактерий другим лабораториям, которым срочно необходимы эффективные антибиотики для борьбы с ними.