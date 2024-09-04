Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видео своего разговора с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном якобы от имени французского экономиста и политика Жака Аттали. Джонсон высказался о необходимости всеобщей мобилизации на Украине, а также заявил, что Киеву нужно помочь разрушить Крымский мост.

Ролик длится почти 18 минут. Слова Джонсона сопровождаются синхронным переводом на русский язык.

О вступлении Украины в НАТО

Джонсон отметил, что правила Североатлантического альянса «очень ясны». В блок нельзя вступить, пока страна «фактически находится в состоянии войны и ее границы оспариваются», но «нам нужно найти способ», отметил экс-премьер Великобритании.

Джонсон выразил мнение, что Украина должна получить «четкое приглашение». Перспектива членства в НАТО в том числе «поможет способствовать миру», считает он. Политик добавил, что властям Украины придется решить, «чего они хотят».

По мнению Джонсона, в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский смирился бы с потерей Донбасса и Крыма при условии защиты и гарантий безопасности со стороны НАТО. В то же время экс-премьер усомнился в том, что украинский лидер может сделать это сейчас. «Самое главное — дать украинцам возможность выгнать русских, и мы не должны быть слишком медлительны. Мы начинаем исправлять эту ситуацию уже сейчас», — заявил Джонсон.

Об прямом участии НАТО в военных действиях

Экс-премьер Британии согласился с мнением, что введение иностранных сил на Украину накалило бы ситуацию и спровоцировало третью мировую войну. Джонсон заявил, что Запад «уже участвует» и помогает Украине. Но если бы он «публично» ввел войска на Украину, это изменило бы категорию конфликта, и предугадать последствия в этом случае «нелегко», отметил политик.

Бывший глава британского правительства добавил, что все варианты «должны быть на столе», но прямое вступление Запада в конфликт выведет его на новый уровень.

«Нам не нужно этого делать. Честно говоря, если мы просто соберемся с силами, мы сможем дать украинцам то, что им нужно, дать им это быстрее и позволить им самим победить», — сказал Джонсон.

О возможности переговоров

По мнению экс-премьера Британии, «возможны всякие варианты, любые переговоры», но предварительным условием «должно быть поражение России». «Украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым они могут прийти к переговорам», — считает Джонсон.

Джонсон назвал себя «настолько рьяным сторонником Украины, насколько можно представить», и признался, что хотел бы возглавить иностранный легион в стране, если бы был одарен в военном деле.

Отвечая на вопрос о том, что помешало Стамбульским переговорам весной 2022 года, британский экс-премьер высказал мнение, что эти договоренности «с нулевой вероятностью» могли бы привести к прочному миру.

О мобилизации и дальних ударах по России

Продолжая рассуждения о возможности участия западных военных в конфликте, Джонсон отметил, что на Украине не было массовой мобилизации.

«Украинская армия, ветераны, которых я видел, ― это зрелые ребята, люди в годах. И они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал он.

Политик также заявил, что Киеву следует передать ракеты ATACMS и снять ограничения на дальность их использования.

«Это безумие, когда мы говорим им, что они [ВСУ] не могут атаковать российские силы внутри России. <…> Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — заявил бывший британский премьер.

В конце июня Вован и Лексус опубликовали видеозапись разговора с другим экс-главой правительства Великобритании Дэвидом Кэмероном, проведя с ним беседу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Британский МИД за две недели до опубликования ролика сообщал, что Кэмерон стал жертвой пранкеров. В ведомстве отметили, что политик в итоге заподозрил неладное и перестал отвечать.

В июле Вован и Лексус получили в Кремле ордена Дружбы «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами».