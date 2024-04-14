Урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами других известных деятелей культуры — артистки Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова, сообщил ТАСС.

Родственники Ширвиндта настаивали на том, чтобы церемония погребения урны была закрытой для посторонних и проходила в кругу семьи и коллег покойного. Однако некоторые поклонники актера все же пришли попрощаться с ним и возложить цветы на могилу.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта в московской больнице на 90-м году жизни. Церемония прощания с ним состоялась 18 марта в Театре сатиры, на нее пришли сотни человек.

Телеграм-канал Shot сообщал, что причиной смерти Ширвиндта могли стать серьезные проблемы с сердцем: еще в 2016 году у него было выявлено нарушение ритма сердца в острой стадии, после чего в кардиологическом центре имени Бакулева ему провели коронарографию, а в 2019 году актер перенес еще одну операцию на сердце.

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Карьера Ширвиндта была неразрывно связана с Театром сатиры, к труппе которого он присоединился в 1970 году. В 2000-2021 годах он являлся худруком этого театра, а потом стал его президентом. В 1989 году актеру было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Ширвиндт прославился благодаря ролям в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Он также сыграл немало ролей в кино: в его фильмографию входят такие картины как «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.