Европа «гадает», как бороться с «Орешником» и какой ущерб будет, если ракету запустят с ядерными боеголовками, заявил в воскресенье замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского вместо разработки плана победы «быть ближе к реалиям».

В своем телеграм-канале Медведев перечислил «пять событий, которые уже случились». Первое из них — это «применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении».

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идет о минутах», — предупредил Медведев.

По его словам, в случае применения этого оружия Европе «бомбоубежища не помогут», поэтому ей «лучше прекращать поддержку войны».

Вторым событием Медведев назвал заявления неких украинских деятелей о том, что «никакого «Орешника» вообще не существует». Их имена он не приводит. Тем, кто отрицает существование этой ракеты, он посоветовал «для защиты просто зажмуриться» — и тогда проблема якобы «исчезнет автоматически».

В качестве третьего события недели замглавы Совбеза России указал призывы отдельных западных СМИ (без указания названий) к США передать Украине «атомное оружие». Он добавил, что теперь можно «подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии».

Также Медведев прокомментировал озвученный Зеленским в Верховной раде «план стойкости» из 10 пунктов — в него вошли единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов. По мнению российского политика, украинский лидер должен быть «ближе к реалиям», а Верховная рада на самом деле «сидит на чемоданах» после применения «Орешника».

Пятым событием замглавы Совбеза назвал призыв американского сенатора Линдси Грэма о том, что США должны «ввести санкции и уничтожить экономику всех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта».

«Ну что ж, США (да и Европа) признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция», — резюмировал Медведев.

Напомним, в марте 2024 года МУС под председательством судьи Томоко Аканэ выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по защите прав детей Марии Львовой-Беловой. В Москве назвали это решение ничтожным, поскольку Россия не присоединилась к Римскому статуту МУС. Однако входящие в него страны теоретически должны арестовать российского лидера, если он окажется на их территории. О такой готовности, например, заявляла ЮАР.