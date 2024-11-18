«План внутренней устойчивости Украины» представит в ближайшие дни депутатам Верховной Рады президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа», а также в команде главы государства.

Основные положения внутреннего плана будут касаться фронта, национального единства, вооружений, энергетики, финансов безопасности, человеческого капитала, положения общин, а также культурного суверенитета.

По данным издания, в рамках плана предполагается внесение изменений в подход к мобилизации и рекрутингу, разработке и усовершенствованию производства новейших образцов оружия, защита энергетических объектов и систем, привлечение внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику, обновление политики в отношении гражданского оборота оружия, учреждение министерства объединения украинцев, а также работа по интеграции военных в социальную жизнь.

В ходе обращения 14 ноября Зеленский рассказал о работе над внутренним планом устойчивости, куда должны будут войти десять пунктов.

«Под каждый пункт, вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов делиться рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей стойкости», — заявил он.

По словам президента Украины, 14 ноября были проработаны пункты внутреннего плана безопасности, касающиеся «культурного суверенитета», а также производства оружия на территории страны.

«Это не план победы, представленный внешнему партнеру, а план, представленный нашему обществу — он касается мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — приводит слова советник офиса украинского президента Михаила Подоляка The Times.

Как пишет западное издание, план повышения устойчивости ко внешним воздействиям будет оговаривать принципы работы с инвестициями в промышленность и функционирования энергетического сектора зимой в условиях военных действий.

Среди целей, которые преследует новый план, The Times назвало увеличение производства оружия для снижения зависимости от Запада, возвращение беженцев, а также активное экономическое сотрудничество со странами-партнерами.