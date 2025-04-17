Голливудская актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений диабета. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Согласно данным клиники Майо, диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда орган накапливает слишком много жира. Побочным эффектом заболевания может стать тяжелое рубцевание печени или цирроз, пояснили медики.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что неалкогольная жировая болезнь печени и диабет 2 типа имеют схожие факторы риска, включая высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

Ранее родители актрисы отказали в проведении вскрытия по религиозным причинам. Ясность в причине смерти внесли результаты токсикологического анализа.

В конце февраля New York Post со ссылкой на источники писала, что возможной причиной смерти 39-летней Трахтенберг могло стать отторжение ее организмом пересаженной печени. По данным издания, смерть актрисы не считается подозрительной. Актриса и журналистка Аманда де Кадене, дружившая с Трахтенберг, написала в соцсети, что она знала о высокой вероятности летального исхода.

Полиция Нью-Йорка 26 февраля прибыла к дому на Манхэттене, где жила Трахтенберг, после того, как в службу спасения поступил сигнал об остановке сердца у женщины. Тело актрисы около восьми утра обнаружила ее мать. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть Трахтенберг.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. В возрасте девяти лет актриса исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon. Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее она сыграла в комедийном фильме «Инспектор Гаджет», популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди», сериале «Сплетница».