Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Шевцова добровольно сложила свои полномочия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Шевцова подала в отставку еще 21 мая. Заседание президиума партии по этому вопросу состоялось 29 мая.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 19 мая уволил Шевцову после того, как 19-летняя дочь чиновницы выложила в TikTok видео с угрозами отправить недругов на СВО с помощью «мамы-мэра».

Филимонов пояснил, что действия дочери Шевцовой противоречат «правилам, принципам и идеологии работы команды правительства Вологодской области». Он также отметил, что девушка живет и учится вдалеке от матери, а ролик записала «по недоумию» на фоне «кризиса в отношениях с молодым человеком».

Глава региона также отметил, что у Швецовой был конфликт с бывшими подчиненными, которые «не упустили возможности попытаться “воткнуть ей шпильку” из соображений личной мести.

Шевцова после увольнения сообщила RTVI, что сама приняла решение об отставке и намерена «найти себя в другой сфере». В разговоре с ТАСС она назвала себя и свою семью патриотами, добавив, что планирует заниматься волонтерством, как и ее дочь.

По словам Шевцовой, ее дети после скандала столкнулись с травлей, им поступают угрозы расправы, поэтому они «пока вынуждены находиться в безопасном месте».

«Сейчас ситуация нормализуется, дочь тоже намерена ехать в новые территории и заниматься волонтерством. Записываемся в отряды, она поедет. То, что произошло — это не больше чем глупость и обработка со стороны нехороших людей», — добавила экс-глава муниципалитета.

Ролик в TikTok, из-за которого возник скандал, дочь Шевцовой выложила еще в октябре 2024 года, но широкое распространение в Сети он получил только в середине мая. Видео сопровождалось подписью с угрозой в адрес неназванного человека: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».

Юлия Шевцова опубликовала видео с извинениями, отметив, что с дочерью был проведен «серьезный разговор». Она также призвала не использовать детей в качестве политического оружия.

Губернатор Вологодской области допустил, что с высокой вероятностью новым главой Нюксенского округа может стать участник военной операции на Украине. Временно исполняющим полномочия главы округа назначен Алексей Чупров.