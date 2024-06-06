Компания Mattel и студия Universal Pictures выпустят игровой полнометражный фильм о куклах «Монстер Хай». Об этом сообщает Deadline.

«Монстер Хай» — известная серия кукол, которую с 2010 года выпускает Mattel, прославившаяся производством кукол «Барби». В оригинальную коллекцию «Монстер Хай» вошло четыре персонажа: Дракулаура (дочь Дракулы), Фрэнки Штейн (дочь монстра Франкенштейна), Клодин Вульф (дочь Оборотня) и Клео де Нил (дочь Мумии). Позже их дополнили и другие девочки-монстры. С 2013 года они стали персонажами анимационных сериалов, один из которых — «Школа Монстров». В 2022 году о «Монстер Хай» на Netflix вышел лайф-экшн мюзикл.

Продюсерами нового игрового фильма выступят оскароносный автор Акива Голдсман («Игры разума», «Я легенда») и президент Mattel Films Робби Бреннер.

«Я был очарован „Школой Монстров“ с тех пор, как мои дочери в детстве полюбили этих кукол. Я очень рад снова объединить усилия с Робби Бреннером и нашими друзьями из Mattel, чтобы помочь воплотить этот проект», — рассказал Голдсман.

Художница linaflwrs и нейросеть Midjourney представили, как могли бы выглядеть «Монстер Хай» в реальности.