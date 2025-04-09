В 2024 году количество вакансий в сфере взыскания долгов увеличилось в два раза, а в 2025 году — еще на четверть. Больше всего работников на эти позиции искали в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Саратове и Кургане. При этом женщины откликались на предложения вдвое чаще, чем мужчины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и коллекторское агентство АБК.

По словам специалистов SuperJob, на рынке труда чередуются «волны спроса» на работников кредитных организаций и на коллекторов. «Повышенный спрос на продавцов кредитов фиксировался в декабре 2024 года», — отмечается в публикации «Известий». То же самое происходит с коллекторами, чьи зарплаты выросли за год на 9% — до 120 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что увеличение потребности в коллекторах связано с несколькими факторами — в частности, с закредитованностью населения и ростом просроченных платежей. По словам доцента кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светланы Зубковой, «в последние месяцы рост задолженности по кредитам физических лиц существенно замедлился, а по некоторым видам наблюдается ее снижение, но при этом нельзя говорить о существенном улучшении ситуации». Эксперт объясняет востребованность услуг коллекторов тем, что взыскание долгов требует разговора «человека с человеком».

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), кадровый голод в сфере взыскания долгов побуждает работодателей стимулировать сотрудников не только конкурентной заработной платой, но и комфортными условиями труда.

«Несмотря на свои сложности с точки зрения того, что необходимо на регулярной основе общаться с людьми, реакция которых не всегда адекватна, у нее [работы коллектором] есть свои плюсы. Например, возможность достаточно быстрого карьерного роста», — рассказали в ассоциации.

По словам генерального директора АБК Максима Колоскова, кроме стрессоустойчивости от потенциальных коллекторов ждут желания помочь клиенту. «Важно умение вести переговоры, коммуникабельность, способность устанавливать доверительные отношения, эмпатия», — подчеркнул Колосков.

С января по сентябрь 2024 года россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году — 23 млрд рублей соответственно. По данным ФССП, в январе-сентябре 2024 года было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов на 1,44 трлн рублей.