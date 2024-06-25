МВД Абхазии сообщило о задержании всех предполагаемых участников перестрелки, которая произошла вечером 23 июня у контрольно-пропускного пункта «Псоу» на границе с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского силового ведомства.

В сообщении говорится, что 25 июня силовые подразделения абхазской полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий блокировали район, где скрывались подозреваемые. Для их поимки пришлось перекрыть стационарные посты и организовать «временные пункты дислокации транспортного контроля», уточнили в МВД.

«В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам», — говорится в пресс-релизе министерства.

В его телеграм-канале также опубликованы фотографии задержанных, это трое мужчин — Аслан Какалия 1997 года рождения, Беслан Какалия 1991 года рождения и Игорь Чаговец 1988 года рождения.

О перестрелке на российско-абхазской границе стало известно вечером 23 июня. В абхазском МВД сообщили, что там был убит мужчина 1985 года рождения.

Еще трое человек получили ранения: несовершеннолетнюю 2007 года рождения госпитализировали со сквозным ранением руки, мужчине 1998 года рождения выстрелили в ногу, а третьего пострадавшего 1995 года рождения ранили в живот.

«Среди пострадавших граждан России нет, убит случайный прохожий, ранены таксист, девушка, а также мужчина, в отношении которого все это [стрельба] происходило», — уточнял министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Личности всех участников стрельбы установили вечером того же дня. Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело «по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия». Трое подозреваемых были задержаны 24 июня, еще троих продолжали искать до сегодняшнего дня.