Власти Абхазии приняли решение о приостановке пропуска людей через государственную границу с Грузией на КПП Ингур. Об этом говорится в сообщении на сайте президента республики Аслана Бжании по итогам заседания Совета безопасности Абхазии.

«В рамках заседания, с учетом уже имеющейся информации о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях, рассматривалось предложение СГБ Абхазии о временной приостановке пропуска граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября 2024 года», — говорится в тексте сообщения.

В качестве причины такого решения в заявлении названы опасения, связанные с возможными провокациями со стороны представителей радикальных сил во время голосования на парламентских выборах в Грузии 26 октября.

Исключениями могут быть случаи возвращения в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, которые ранее попали в Грузию на законных основаниях. Также исключение может быть сделано для обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Абхазии по линии «Черноморэнерго».

Президент республики также распорядился об усилении работы силовых структур на время голосования в Грузии и дал соответствующие поручения их руководству.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о готовности российской стороны оказать помощь Грузии в нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил по итогам участия в Генассамблее ООН.

«Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что “хотим примирения исторического”. В каком виде, какой форме это примирение может произойти — это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии», — сказал министр.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, обратился к Абхазии и Южной Осетии с призывом «восстановить все разрушенные мосты» и начать жить в «едином грузинском государстве»