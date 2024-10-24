Власти Турции объявили «оранжевый» уровень тревоги во всех аэропортах страны после теракта на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI) в Анкаре 23 октября. Об этом сообщило новостное агентство DHA.

Особое внимание уделяется мерам безопасности в международных стамбульских аэропортах — Стамбул и Сабиха Гёкчен, там дополнительно досматривают автомобили и багаж и проверяют личности пассажиров. Во всех аэропортах усилена охрана.

Из-за усиления мер аэропорт имени Сабихи Гёкчен призвал пассажиров приезжать не менее чем за три часа до вылета.

«Оранжевый» уровень тревоги предшествует наивысшему «красному», он означает, что угроза, в данном случае террористических нападений, значительно возросла и необходимо ужесточить проверку, поясняет CNN Turk. Помимо специальных мер безопасности, «оранжевая тревога» требует от персонала проявлять повышенную бдительность и при необходимости дополнительно уведомлять людей.

Теракт в Анкаре

В результате атаки на здание TAI днем 23 октября пять человек погибли и 22 были ранены. Как пишет издание T24, террористы подъехали к зоне охраны на такси и открыли огонь по сотрудникам во время их пересменки. Также там прогремело несколько взрывов.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что двое нападавших, мужчина и женщина, были убиты. Водитель такси, на котором они приехали, был найден мертвым в багажнике.

По информации Ерликая, теракт могли совершить члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). На вероятную причастности РПК также указал министр обороны Турции Яшар Гюлер.